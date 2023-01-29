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البرغثي: إيطاليا ما زالت تحمل العداء للشرق الليبي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال وزير الدفاع الأسبق، محمد البرغثي، إن إيطاليا ما زالت تحمل العداء للشرق الليبي وترى سكان غرب ليبيا سواء ساسة أو مواطنين لا يحملون كرها كالذى يحمله سكان الشرق نتيجة الحرب الإيطالية ضد المجاهدين فى برقة بقيادة عمر المختار، لذا فهي زارت طرابلس ولم تزر الشرق.

وجاء حديث البرغثي تعليقا على زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، للعاصمة طرابلس، السبت.

وتابع البرغثي: “مصالح إيطاليا تنحصر في شقين؛ أولهما البحث عن طرق عدة لتوفير إمداد الغاز من منطقة مليتة التي تقع غرب ليبيا، وكذلك موضوع الهجرة غير الشرعية الذي تستغله حكومة الدبيبة في كسب موقف أوروبي”.

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إيطاليا ليبيا محمد البرغثي

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الوطن الليبية

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