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المشري والسفير الهولندي يؤكدان على أهمية المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وسفير مملكة هولندا لدى ليبيا، دولف هوخيوونيخ، على أهمية المصالحة الوطنية القوية والشاملة بما يتماشى مع العدالة الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الطرفان، اليوم الأحد، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وأشاد السفير الهولندي في تغريدة له بالمجهودات المبذولة من قبل مجلس الدولة  ومجلس النواب في سبيل الاتفاق على القضايا المعلقة في أقرب وقت ممكن.

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اخبار ليبيا 24

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