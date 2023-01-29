المشري والسفير الهولندي يؤكدان على أهمية المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وسفير مملكة هولندا لدى ليبيا، دولف هوخيوونيخ، على أهمية المصالحة الوطنية القوية والشاملة بما يتماشى مع العدالة الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الطرفان، اليوم الأحد، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وأشاد السفير الهولندي في تغريدة له بالمجهودات المبذولة من قبل مجلس الدولة ومجلس النواب في سبيل الاتفاق على القضايا المعلقة في أقرب وقت ممكن.

حديث ودي هذا الصباح مع رئيس المجلس الاعلى للدولة، المشري. تضمن الاتفاق على أهمية عملية #المصالحة_الوطنية القوية والشاملة بما يتماشى مع #العدالة_الانتقالية.

نشيد بالمجهودات المبذولة من قبل مجلس الدولة ومجلس النواب في سبيل الاتفاق على القضايا المعلقة في أقرب وقت ممكن pic.twitter.com/cV4o0bJUjk — سفير هولندا في ليبيا 🇳🇱🇱🇾 (@NLambLib) January 29, 2023