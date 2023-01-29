مدن ومناطق بالجنوب تتسلم عدد من الفصول الدراسية المتنقلة

أعلنت لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية، برئاسة نائب الحكومة سالم الزادمة، تسليم عددِ من الفصول الدراسية لمناطق: زلة والفقهاء وحي القارة والقلعة وتهالا.

وأوضحت الحكومة، أن هذه الخطوة تأتي في سبيل حل مشكلة نقص الفصول الدراسية بالمناطق المعنية، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، وتنفيذاً لمخرجات الزيارة التي أجرتها الحكومة للجنوب قبل أسابيع.

يشار إلى أن لحنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية أعطت حيزاً كبيراً لحلحلة عدد من العوائق التي تواجه سير العملية التعليمية بالجنوب، في ظل الظروف الراهنة.