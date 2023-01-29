وزارة التعليم تصدر تعميما بشأن الطلاب المتغيبين عن الامتحانات

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية تعميما بشأن الطلاب المُتغيِّبين عَنْ الاِمتحان النِّهائي.

وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد مسعود أنه في حالة غياب الطالب عن الامتحان النهائي للصفين الرابع والخامس أو عن الامتحاد النهائي للفصل الدراسي لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي أو عن امتحان الفترة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي فإنه يتم رصد حرف “غ” أو (-1) في الخانة المحددة لذلك وفق ما هو مدرج بمنظومة الامتحانات حسب الصف الدراسي المقيد به الطالب.

جاء ذلك في تعميم موجه من مدير عام المركز الوطني للامتحانات إلى مديري مكاتب الامتحانات بالمراقبات التعليمية.