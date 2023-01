ليبيا – عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية إلى أذربيجان السبت مباحثات مع الرئيس الأذري إلهام علييف في مقر قصر زوجلوب الرئاسي بباكو.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، صرح بأن السيسي استعرض رؤية مصر للتسوية في ليبيا وجهودها في هذا الصدد من أجل دعم المسارات السياسية والاقتصادية والدستورية.

