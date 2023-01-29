مجلس النواب يتعهد بالتصدي لبيع مملتكات ليبيا في أفريقيا الوسطى

الوطن| رصد

أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، عن رفضها القاطع لعرض ممتلكات ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية في عاصمة أفريقيا الوسطى نانجي للبيع في المزاد العلني.

وأكدت اللجنة، في بيان، أن عملية البيع بهذه الطريقة وفي هذا الوقت هو انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الشعب الليبي، مطالبة بوقف المزاد فورا واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه، وبحماية الاستثمارات الليبية في أفريقا الوسطى وغيرها من دول العالم.

وحمّلت اللجنة المسؤولية القانونية والأخلاقية للجهات الليبية المختصة المتمثلة في الحكومة الليبية المنتهية الولاية ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار والإدارة التنفيذية التابعة له.

وتعهدت اللجنة بتحريك الدعوى الجنائية في حال تم استمرار الإعلان عن المزاد، كما أكدت عزمهـا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي ستقوم بالشراء.

ودعت اللجنة حكومة أفريقيا الوسطى لعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الإجراءات لإيقـافه فـورا والعمل على حماية الاستثمارات الليبية وفقا للاتفــــاقات المبرمة بين البلدين.