ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن السويحلي على اتفاق الغاز الموقع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية التي ستستثمر بموجبه الشركة 8 مليار دولار في قطاع الغاز.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رأى أن ‏اتفاق الغاز هو الأهم منذ عقود في هذا القطاع الحيوي لمستقبل ليبيا.

وطالب بأن تتبعه خطوات أخرى حتى يتم تلبية متطلبات التنمية واستدامة القدرة على مواجهة تحديات المعيشة للعشرية القادمة.

‏السويحلي ختم: “لا يجب أن يمنعنا الاصطفاف السياسي من دعم هذا التوجه وضرورته لخلق فرص عمل أكبر لقطاعات الشباب”.

Shares

The post السويحلي: اتفاق الغاز الموقع مع إيطاليا هو الأهم منذ عقود first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية