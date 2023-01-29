تقارير: حكومة الدبيبة فتحت الباب أمام تركيا وإيطاليا لتقاسم الصفقات في ليبيا

أكدت تقارير صحفية، أن حكومة الدبيبة فتحت الباب أمام تركيا وإيطاليا لتقاسم صفقات الطاقة في ليبيا.

وقالت صحيفة «العرب» اللندنية، في تقرير لها: “من غير المستبعد أن تتسبب أنشطة التنقيب والحفر في المناطق التي يوجد بها النفط والغاز في حدوث أزمات بين تركيا وإيطاليا في الفترة المقبلة”.

وأضافت الصحيفة: “حكومة الدبيبة تحاول تثبيت بقائها في السلطة من خلال عقد صفقات بهذا الحجم مع تركيا وإيطاليا، ودفعهما إلى الدفاع عن بقائها لتأمين مصالحهما”.

وتابعت “قد يتم تقويض أي اتفاقات تُبرم في طرابلس بسبب الصراع الداخلي في ليبيا، الذي قسّم البلاد بين فصائل تتنافس للسيطرة على الحكومة وترفض مطالبات بعضها البعض بالشرعية السياسية”.