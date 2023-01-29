لـ «بوابة إفريقيا».. الصول: اتفاقية الطاقة الموقعة بين ليبيا وإيطاليا باطلة وغير قانونية

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

29 January, 2023

وصف عضو مجلس النواب علي الصول، اتفاقية الطاقة الموقعة بين ليبيا وإيطاليا، بأنها اتفاقية باطلة وغير قانونية.

وقال الصول، في تصريح لـ «بوابة إفريقيا الإخبارية»، إن “حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الشرعية، وبالتالي تعتبر الاتفاقية باطل وما يترتب عليها فهو في حكم الباطل والغير قانوني، أما إيطاليا فهي تعمل على استغلال حالة الانقسام في السلطات التي تشهدها ليبيا لتنفيذ مصالحها”، محملا حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة مسؤولية عواقب مخالفة القوانين والتشريعات النافذة.