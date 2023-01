معلقًا على تصريحات بن قدارة وعون.. الحصادي: من نصدق؟

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين على تصريحات وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال محمد عون وتأكيده بأن فتح التفاوض مع شركة “إيني” الإيطالية بخصوص اتفاقية عام 2008 مخالف للقانون وتفريط في حقوق وثروة الدولة الليبية، وتصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الذي أكد أن الاتفاق مع إيني قانوني ومن يرى غير ذلك يلجأ للقضاء.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا العبث، من نصدق؟”.

وأضاف الحصادي في تغريدة أخرى: “كلما زاد الوعي واستفدنا من المخزون الأزموي الخاطئ، استطعنا أن نصنع ونقدم ونختار قادة ومسؤولين حقيقيين؛ لتحمل المسؤولية، وكلما قل الوعي وأُهدرت التجربة وعجزنا عن التصويب وكررنا الأخطاء، تقدم الرويبضة والمتاجر والفاسد والعاجز والصدفة؛ليتلاعبوا بحاضر الوطن ومستقبله”.

