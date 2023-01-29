وزيرة المرأة بالحكومة الليبية تزور معرض القاهرة للكتاب وتثني على المشاركة الليبية

الوطن| رصد

زارت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية انتصار عبود، أمس السبت، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، والجناح الليبي بالمعرض والذي يمثله اتحاد الناشرين الليبيين ودور النشر الليبية وجامعة طبرق.

ويشهد معرض القاهرة، إقبالاً كبيراً ومشاركة كبيرة من دُور النشر على المستوى الإقليمي والدولي.

والتقت عبود، رئيس جامعة طبرق الدكتور حسن على حسن ، ومدير إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر الدكتور فوزي الحداد، وعدد من ممثلي دور النشر والكُتاب الليبيين، حيث أثنت السيدة الوزيرة على هذه المشاركة.

وأكدت أن تواجد ممثلين للدولة الليبية في هذه المحافل مهم جدا ويعطي إشارات جيدة لكل المشاركين والزوار، ويجب أن يستمر ويتضاعف في السنوات القادمة.