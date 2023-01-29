وزير العدل يزور عدد من الجهات التابعة للوزارة بمدينة سرت

أجرى وزير العدل خالد مسعود، زيارة تفقدية للجهات التابعة للوزارة بمدينة سرت.
والتقى مسعود، خلال الزيارة رئيس محكمة سرت الإبتدائية، ورؤساء ومدراء المحاكم الجزئية والنيابات العاملة بالمدينة.
وشملت الزيارة مؤسسة الإصلاح و التأهيل سرت، و مكتب الشرطة القضائية، كذلك البيت الوظيفي حيثُ أثنى على جهود مدير مؤسسة الإصلاح و التأهيل كذلك جهود مشرف خدمات الهيئات القضائية في محافظتهم على النظام و النظافة العامة داخل مقراتهم .
وعقد الوزير في ختام الزيارة اجتماع تم خلاله سرد الأمور التي تسببت في قصور الإمكانيات المادية لهذا القطاع الهام والحساس ووضع آلية لحل أغلب الأمور العالقة لضمان حسن سير العمل بالصورة الصحيحة خدمة للصالح العام.
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