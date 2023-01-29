وزير العدل يزور عدد من الجهات التابعة للوزارة بمدينة سرت

وشملت الزيارة مؤسسة الإصلاح و التأهيل سرت، و مكتب الشرطة القضائية، كذلك البيت الوظيفي حيثُ أثنى على جهود مدير مؤسسة الإصلاح و التأهيل كذلك جهود مشرف خدمات الهيئات القضائية في محافظتهم على النظام و النظافة العامة داخل مقراتهم .