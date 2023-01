قزيط: زيارة ميلوني إلى طرابلس يمكن تفسيرها بأنها دعم سياسي لحكومة الدبيبة مقابل اتفاقية الغاز

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن الدولة الليبية الآن في حالة ضعف لذا الجميع يسارع كي يستغل هذا الضعف، وكل الاتفاقيات التي توقعها الحكومات المنقسمة ستكون في مصلحة الجانب القوي وليس الضعيف، وزيارة جورجيا ميلوني يمكن تفسيرها بأنها دعم سياسي لحكومة عبد الحميد الدبيبة مقابل توقيعه على اتفاقية الغاز.

قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” أضاف: “نود ألا يكون الدعم السياسي الذي حصلت عليه حكومة الدبيبة من هذه الزيارة على حساب الاتفاقية التي تخص التنقيب على الغاز، خاصة أن روما جاءت تبحث عن تعويضات لأزمة الطاقة في أوروبا وأن المصلحة ليست إيطالية وحسب، بل غربية أيضًا، كون الخطوة جاءت بالتنسيق مع دول أخرى”.

وبخصوص رفض حكومة فتحي باشاآغا للزيارة، رأى قزيط أن الرفض جاء كون زيارة أي مسؤول دولي رفيع المستوى لطرابلس ولقاء الدبيبة هو تكريس لشرعية حكومته، وهو ما ترفضه الحكومة المكلفة من البرلمان والتي أرى أنها تتمتع بشرعية وطنية أكبر من حكومة الدبيبة.

