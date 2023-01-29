الكتيبة العاشرة مشاة بالقوات المسلحة تضبط أوكارا للجريمة

تمكنت الكتيبة العاشرة مشاة بالقوات المسلحة من ضبط أحد أوكار الجريمة والمخدرات في أحد أحياء مدينة سبها.

وجاءت عمليات الضبط والقبض بعد التحري والرصد من وحدات الكتيبة العاشرة حيث تمت عمليات المداهمة وضبط المخدرات والمواد الكحولية الممنوعة التي قامت الكتيبة بإعدامها والتخلص منها.

ويأتي هذا العمل ضمن عمليات الكتيبة العاشـرة مشــاة في حفظ الأمن داخل سبها ومحاربة الجريمة المنظمة والتعاون مع الأجهزة الأمنية ومساندتها واستهداف أوكار المجرمين والخارجين عن القانون أينما وجدوا.