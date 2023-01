مغيب: صورة عناق الدبيبة لميلوني تضع دار إفتاء الغرياني وتيار الإسلام السياسي في مأزق وكرب عظيمين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب إن صورة عناق رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجبا ميلوني تضع دار إفتاء الغرياني وكل تيار الإسلام السياسي في مأزق وكرب عظيمين.

مغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف: “صمت دار إفتاء الغرياني وكل تيار الإسلام السياسي يعني مباركتهم ودليل قاطع على أنهم زنادقة يدافعون عن زنديق، أين شرع الله يا شيخ ؟”.

