وزير المواصلات يكشف عدد الطائرات المتضررة جراء الحروب، والدبيبة يتحدث عن تفعيل 7 مطارات محلية

قال وزير الموصلات “محمد الشهوبي” إن 15 طائرة تابعة للخطوط الليبية و8 طائرات تابعة للخطوط الإفريقية تعرضت للدمار جراء الحروب السابقة التي شهدتها ليبيا.

الشهوبي وخلال اجتماع موسع لقطاع الطيران والذي ترأسه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أوضح أن مايزيد عن 14 طائرة هي خارج الخدمة وتحتاج إلى صيانة.

وأشار وزير المواصلات إلى وجود عدد من المشاكل الإدارية والفنية التي تؤثر سلبا على انتظام عملها.

من جانبه، أكد الدبيبة على ضرورة دعم القطاع الخاص في كل المجالات، ومنها الطيران، والاهتمام بكل العاملين بقطاع النقل الجوي مهما كانت الظروف.

وأضاف الدبيبة أن تفعيل 7 مطارات محلية في البلاد خلال هذه المرحلة يعتبر خطوة جيدة لمصلحة المطارات، مشددا على ضرورة العمل لتفعيلها دوليا.

واستعرض الاجتماع خطة مصلحة الطيران المدني لمشروع التحول الرقمي لتطوير المصلحة التي تستمر 10 أشهر، والتي تهدف إلى إعادة إصدار شهادات النقل الجوي وتأهيل مفتشي الطيران المدني، وإنشاء قاعدة بيانات ومركز عمليات، باعتبارها إجراءات ستساهم في رفع الحظر عن المطارات الليبية.

ويعاني قطاع الطيران مشاكل عدة، بسبب الحروب التي شهدتها ليبيا طيلة السنوات الماضية، إلى جانب الانقسام المؤسسي والذي وصل لشركات الطيران، حيث تعددت مجالس الإدارات لفترة ما، وكل منه يدّعي الشرعية.

المصدر: منصة حكومتنا

