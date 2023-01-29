ليبيا.. وزيرة خارجية دبيبة تناقش مع السفير التونسي سبل التعاون بين البلدين

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، صباح اليوم الأحد، في مكتبها بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

وناقشت المنقوش، خلال اللقاء، السبل الرامية لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

ويأتي اللقاء بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إلى طرابلس التي استمرت ثلاثة أيام شارك خلالها في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب يوم 22 يناير، وأجرى مناقشات مع عدد من المسؤولين الليبيين.

وبحث الجرندي خلال وجوده في طرابلس سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس وتفعيل الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات.