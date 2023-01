المستشار صالح يجري زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

ليبيا – أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس السبت زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، الذي انطلقت دورته الرابعة والخمسون يوم الخميس الماضي.

وتخللت زيارة رئيس مجلس النواب في أروقة المعرض المتعددة جولة بدور النشر الليبية المشاركة، وجناح اتحاد الناشرين الليبيين في المعرض، حيث كان في استقباله رئيس مكتب اتحاد الناشرين الليبيين في المنطقة الشرقية ورئيس تحرير صحيفة الديوان الأستاذ “علي بن جابر” .

وتقدم رئيس مكتب اتحاد الناشرين الليبين بالمنطقة الشرقية بإحاطة لرئيس مجلس النواب، شملت نبذة توضيحية عن دور النشر الليبية وإصداراتها، وما تحقق من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب، الذي يعد من أعرق معارض الكتاب العربية.

وفي سياق متصل، شاركت جامعة طبرق للمرة الأولى في تاريخها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وتعتبر بهذه المشاركة الممثل الوحيد للجامعات الليبية، وتقدمت إدارة الجامعة بالشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” لرعايته ودعمه لهذه المشاركة، التي مكّنتها من تقديم منشوراتها وإصداراتها الفكرية والعلمية للقارئ العربي.

