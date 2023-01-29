مجلس النواب: نرفض بيع أصول ليبية في إفريقيا الوسطى 

أعلن مجلس النواب، رفض بيع أصول ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية في العاصمة بانجي في دولة إفريقيا الوسطى في المزاد العلني.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان، بعد أنباء متداولة حول بيع أصول ليبية في إفريقيا، مضيفًا؛ “نؤكد أن عملية البيع بهذه الطريقة في هذا الوقت هو انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الشعب الليبي”.

وطالب البيان؛ بـ “وقف المزاد فورا واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه وحماية الاستثمارات في إفريقيا الوسطى وفي دول العالم”

وحّمل البيان “المسؤولية القانونية والأخلاقية للحكومة منتهية الولاية ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار”، متعهدًا “بتحريك الدعوى الجنائية في حال الاستمرار في المزاد”

وختم البيان داعيًا “حكومة إفريقيا الوسطى إلى عدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ إجراءات لإيقافه فورا وحماية الاستثمارات الليبية وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين”.