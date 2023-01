خبير اقتصادي: الاتفاق بين مؤسسة النفط وشركة إيني يمثل إنقاذًا لإيطاليا وأوروبا من أزمة الطاقة

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي وحيد بوراس إن الاتفاق الموقع فعلًا بين شركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط يمثل إنقاذًا لإيطاليا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام من أزمة الطاقة الحاصلة الآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

بوراس أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن ليبيا تمثل أولوية لدى إيطاليا وأوروبا بهذا الشأن لعدة أسباب، أولها أن البلاد تم استثناؤها من قرار منظمة أوبك بخفض إنتاجها النفطي، إضافة إلى أنها تعد مصدر غاز لأوروبا التي يربطها بها خط عملاق.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق أيضًا يمثل استثمارًا حقيقيًا في قطاع النفط الليبي وسينعش اقتصاد البلاد.

ورغم تفاؤله قال الخبير الاقتصادي: “تظل هناك مشكلتان في توقيع اتفاق اليوم، الأولى هي النزاعات الحاصلة في البحر المتوسط بشأن التنقيب عن النفط والغاز، والثانية هي أن عائدات تلك الصفقة بشكل خاص وإيرادات بيع النفط والغاز الليبي يعد محل نزاع أيضًا بين الحكومتين الليبيتين، وهو ما سيضع مؤسسة النفط في أزمة اصطفاف في المستقبل ويزيد الضغوط عليها”.

