في تصريحات لـ”الأحرار”.. الهجرة والنفط على رأس اهتمامات إيطاليا، حسب وزير الخارجية الإيطالي

قال وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاياني” إن بلاده تعمل على توثيق التعاون في عديد القطاعات والملفات التي من بينها الهجرة والنفط والغاز.

“تاياني” وفي مقابلة مع “الأحرار” أضاف أن بلاده مستعدة لتوفير الدعم وتحقيق التنمية في ليبيا، كاشفا عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية “نجلاء المنقوش” لروما مطلع فبراير لأخذ خطوات أخرى مهمة في مجال التعاون.

واعتبر “تاياني” أن التعاون في قطاع الطاقة والنفط في غاية الأهمية بين البلدين إلى جانب مذكرة التفاهم بشأن الهجرة التي تعد السبيل الوحيد للسيطرة على حركة الهجرة غير النظامية.

وعبر الوزير عن رغبة بلاده في إشراك الاتحاد الأوروبي في هذه العملية بشكل أكبر لمجابهة الحركة غير النظامية للمهاجرين.

وعد الوزير اجتماع طرابلس غاية في الأهمية بهدف توطيد العلاقات ورسم مستقبل المحادثات بالزيارات بين الطرفين وتقوية الشراكة الليبية والإيطالية.

المصدر: ليبيا الأحرار

