المنقوش تودع سفير غانا بعد انتهاء مهامه في ليبيا

الوطن / رصد

استقبلت وزيرة الخارجية في الحكومة المنتهية نجلاء المنقوش بمكتبها اليوم بالعاصمة طرابلس سفير غانا لدى ليبيا صامويل ادواتي أنوم بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده في ليبيا.

وأشادت الوزيرة خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله والتي استمرت طيلة 4 سنوات منذ عام 2020 عمل خلالها من أجل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، كما أعربت له عن شكرها وتقديرها لبلاده على دعمهم لجهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ،متمنية له كامل النجاح والتوفيق في مهام عمله المقبلة.

ومن جانبه أكد سفير غانا على التزام بلاده بدعم أمن واستقرار ليبيا معرباً عن امتنانه على حسن المعاملة طيلة فترة عمله.