الدبيبة يؤكد على البدء في إنشاء صالة ركاب مطار طرابلس ومتابعة صالة ركاب مطار بنينا

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، على ضرورة البدء في إنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس.

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير المواصلات محمد الشهوبي على البدء في المشروع بعد معالجة الصعوبات التي واجهت بدايته.

وطالب رئيس الحكومة بالاستمرار في الإجراءات التعاقدية، والتنسيق مع ديوان المحاسبة لإنشاء مطار طرابلس العالمي.

كما شدد الدبيبة على ضرورة المتابعة التنفيذية للبرنامج الزمني لإنشاء صالة ركاب مطار بنينا المنفذة من قبل شركة داوو الكورية.

يذكر أن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء صالة ركاب مطار بنينا وصلت إلى 40%، والمتوقع استكمالها قبل نهاية العام الجاري.