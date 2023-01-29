السودان وتشاد تشددان على ضرورة مساعدة ليبيا للوصول إلى السلام

عقدت بالعاصمة التشادية إنجمينا، المباحثات السودانية التشادية برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد الفريق محمد إدريس ديبي واكد الطرفان على قوة العلاقة بين البلدين.

وشدد البرهان على حرص السودان واهتمامها بالتنسيق مع تشاد في القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في الملف الليبي.

كما اتفقا على مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا والعمل على مساعدة الليبيين في إيجاد حل يفضي للوصول للسلام وذلك انطلاقا من علاقات حسن الجوار.

كما شدد البرهان على استعداد السودان للتعاون مع تشاد بوصفها عضو فاعل في مجموعة الخمس لمكافحة التطرف الديني والتنظيمات الإرهابية وتهريب البشر والهجرة غير الشرعية.