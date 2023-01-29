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أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، اليوم الأحد، أن النظام المصرفي الليبي في حالة انحدار.

وقال نصية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”النظام المصرفي الليبي في حالة انحدار رغم الحديث والدعاية للانتقال الرقمي”.

وأضاف نصية :”كان أملنا كبير بالقطاع المصرفي الخاص ولكن وللأسف هو أيضا في انحدار اكبر حتى من القطاع العام!”.

وتابع النائب :”أعتقد أنه آن الأوان لإعادة تقييم المصارف الخاصة من حيث التكوين والهيكلة و الحوكمة حتى لا نستيقظ يوما ما على خدعة اقتصادية كبيرة اسمها المصارف الخاصة”.