ليبيا الان

النظام المصرفي الليبي في حالة انحدار

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، اليوم الأحد، أن النظام المصرفي الليبي في حالة انحدار.

وقال نصية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”النظام المصرفي الليبي في حالة انحدار رغم الحديث والدعاية للانتقال الرقمي”.

وأضاف نصية :”كان أملنا كبير بالقطاع المصرفي الخاص ولكن وللأسف هو أيضا في انحدار اكبر حتى من القطاع العام!”.

وتابع النائب :”أعتقد أنه آن الأوان لإعادة تقييم المصارف الخاصة من حيث التكوين والهيكلة و الحوكمة حتى لا نستيقظ يوما ما على خدعة اقتصادية كبيرة اسمها المصارف الخاصة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك