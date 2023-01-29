لجنة إعادة الإعمار و الاستقرار تشرع في حصر الأعمال الميدانية لصيانة “عمارات السرتي”

شرعت الفرق الهندسية المكلفة من لجنة إعادة الإعمار و الاستقرار في حصر الاعمال الميدانية لصيانة “عمارات السرتي” بمدينة بنغازي على ان تشمل الصيانة معالجة مشاكل الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء وصيانة العمارات بعدد “385” عمارة.

وأكدت اللجنة، بأن الفرق الهندسية باشرت بالفعل في حصر عدد من الأحياء التي تحتاج للخدمات الأساسية في مدينة بنغازي، وسيتم الإعلان عن البدء رسمياً في أعمال الصيانة الشاملة خلال الأيام القليلة القادمة.