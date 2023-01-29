محامي سيف الإسلام القذافي يهدد بمقاضاة سفارتي أمريكا وبريطانيا في ليبيا.. لهذا السبب!

هدد خالد الزايدي محامي المترشح سيف الإسلام القذافي يُهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السفارتين الأمريكية والبريطانية في ليبيا لتدخلهما في العملية الانتخابية.

واضاف الزايدي في تسجيل صوتي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، “في السابق كانت تأتينا معلومات من عدة مصادر تفيد بتدخل السفارتين ضد المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي”.

وقال الزايدي “في الآونة الأخيرة أصبح لدينا من الدلائل والحقائق الملموسة ما يفيد بتدخلهما في العملية الانتخابية في ليبيا”.

وأستغرب الزايدي أنه من أصل 97 مترشح رئاسي لماذا دائمًا تتداخل السفارتين مع الجهات التشريعية والتنفيذية في ليبيا بخصوص سيف الإسلام ويتم البحث في ملفه.

وأشار الزايدي إلى أن هذا يعني التدخل في العملية الديمقراطية في ليبيا والتأثير عليها، وإذا استمر الأمر على هذا الوضع سنتخذ الإجراءات القانونية حياله.