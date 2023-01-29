تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال شهر يناير 2023

أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر يناير من هذا العام 5 مليون برميل من خلال عدد 6 نواقل نفطية.

وكانت الناقلات النفطية على النحو التالي :

الناقلة الأولى : ( دلتا بوسيدون ) شحنت مليون برميل إلى الصين.

الناقلة الثانية : ( كاب فيلكس ) شحنت مليون برميل إلى الصين.

الناقلة الثالثة : ( ويمي تيروس ) شحنت 400 ألف برميل إلى سانغافورا.

الناقلة الرابعة : ( كيرتي هيرو ) شحنت 600 ألف برميل إلى إيطاليا.

الناقلة الخامسة : بيجنج سبيرت ) شحنت مليون برميل إلى الصين .

الناقلة السادسة : ( فرونت سافانا ) شحنت مليون برميل إلى الصين.

ويعتبر ميناء الحريقة النفطي في طبرق من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولشركة الخليج العربي للنفط لموقعه الجغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق منذ افتتاحه عام 1967 والذي يتزود بالنفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .