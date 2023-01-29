المنقوش لـ«سفير غانا»: نشكركم على دعمنا في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة السيدة نجلاء المنقوش، بمكتبها اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، سفير غانا لدى ليبيا صامويل ادواتي أنوم، بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده في ليبيا.

وأشادت المنقوش، خلال اللقاء، بجهود السفير خلال فترة عمله والتي استمرت طيلة 4 سنوات منذ عام 2020م عمل خلالها من أجل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

كما أعربت المنقوش، عن شكرها وتقديرها لبلاده على دعمهم لجهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، متمنية له كامل النجاح والتوفيق في مهام عمله المقبلة.

ومن جانبه أكد السفير الغاني، التزام بلاده بدعم أمن واستقرار ليبيا، معرباً عن امتنانه على كل ما لاقاه من حسن المعاملة، ومساعدة طيلة عمله في ليبيا.