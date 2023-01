بمناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا.. مالطا ستباشر استكشاف النفط

قالت صحيفة “مالطا توداي” إن الحكومة المالطية منحت ترخيصا لشركة نفطية للاستكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا وإيطاليا، وفق قولها.

وأضافت الصحيفة أن السلطات المالطية منحت الترخيص لشركة “ألبيون إنيرجي” في منطقتين بحريتين، كانتا محل نزاع بين ليبيا ومالطا، هما 2 و7 اللتين تغطيان نحو 18000 كيلو مترا مربعا من الجرف القاري المالطي، بحسب وصف الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المالطية لم تذكر إذا ما كانت خلافاتها حول المنطقتين مع إيطاليا وليبيا قد حُلّت أم ما زالت مستمرة، طبق قولها.

يُذكر أن ليبيا قد أرسلت زوارق بحرية خلال العام 1980 لإيقاف التنقيب في تلك المنطقة، إذ حكمت “العدل الدولية”، حينها، بأن المنطقة خط وسط بين مالطا وليبيا، فيما عُطّل الحكم بسبب مطالبة إيطاليا بما وصفته “حقوقها في المنطقة”.

المصدر: مالطا توداي + ليبيا الأحرار

