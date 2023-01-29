دبيبة يطالب وزير المواصلات بتقديم تصور مكتمل لإصلاح قطاع النقل الجوي

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، وزير المواصلات بتقديم تصوُّر مكتمل يعرض في مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع العاملين في مجال النقل الجوي ووضع خطة لإصلاح القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده صباح اليوم الأحد، دبيبة مع وزير المواصلات محمد الشهوبي ووكلاء الوزارة، ورؤساء لجان الإدارة ومديري شركات الطيران العامة والمناولة والتموين، وعدد من مديري الإدارات والأجهزة التابعة للوزارة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له، إن الاجتماع خصص لمتابعة مشاكل النقل الجوي وأوضاع المطارات المحلية، مشيرا إلى ترحيب الشهوبي بمشاركة الدبيبة لوزارة المواصلات في تقييم ومتابعة مشاكل قطاع النقل الجوي.

ومن جانبه، قال الشهوبي خلال الاجتماع، إن 37 طائرة ما بين مدمرة وتحتاج صيانة، موضحا أن 15 طائرة للخطوط الليبية و8 طائرات للخطوط الأفريقية دُمرت بالكامل جراء الحروب، وما يزيد على 14 طائرة متوقفة وتحتاج إلى صيانة، إلى جانب وجود عدد من المشاكل الإدارية والفنية التي تؤثر سلبًا على انتظام عملها.

وأوضح البيان أن دبيبة استمع خلال الاجتماع إلى كافة التقارير والملاحظات التي قدمتها الشركات والصعوبات التي تواجهها.

كما تابع رئيس حكومة الوحدة، خطة مصلحة الطيران المدني لمشروع التحول الرقمي لتطوير المصلحة التي تستمر 10 أشهر، وتهدف إلى إعادة إصدار شهادات النقل الجوي وتأهيل مفتشي الطيران المدني، وإنشاء قاعدة بيانات ومركز عمليات، باعتبار أن هذه الإجراءات ستساهم في رفع الحظر عن المطارات الليبية.

وشدد دبيبة على ضرورة دعم القطاع الخاص في كل المجالات، ومنها الطيران، والاهتمام بكل العاملين بقطاع النقل الجوي مهما كانت الظروف، وتقديم خطة العمل للعام الجاري والتوصيات اللازمة لوضع حلول عملية وناجعة لحلحلة مشاكل النقل الجوي.

واعتبر دبيبة أن تفعيل 7 مطارات محلية حاليًا خطوة جيدة لمصلحة المطارات، مؤكدا ضرورة العمل لتفعيلها دوليا.