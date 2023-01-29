لنقي: الاتفاقيات يجب أن تتم من خلال حكومة موحدة وليس في ظل انقسام سياسي

الوطن / رصد

قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي ان الاتفاقية التي وقعت بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية كان يجب أن تتم في ظلوجود حكومة موحدة وليس في انقسام سياسي

مشيرا في تصريحات صحفية الى ان الاتفاقية الموقعة هي تجارية ولا تتطلب اعتماد مجلس النواب كونها من اختصاص السلطة التنفيذية

كما اكد لنقي على حق السلطة التشريعية المطالبة بالاتفاقية ومراجعتها بندا بندا وطلب تعديل بعض البنود أو إيقافها في حال رأت أنها ضدالمصلحة الوطنية وتخالف قوانين البلاد