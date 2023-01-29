نقيب المهن الطبية: ندعو للتظاهر لتقاعس حكومة الدبيبة عن تنفيذ مطالبنا

أكد نقيب عام المهن الطبية المساعدة بليبيا، صالح الحسنوني، أن “النقابة تدعو إلى إقامة مظاهرات سلمية في كل المدن الليبية؛ للمطالبة بتنفيذ مطالب القطاع بعد تقاعس حكومة الدبيبة عن تنفيذها”.

وقال الحسنوني، في تصريح صحفي؛ “حددنا الثلاثاء المقبل لإقامة الوقفات الاحتجاجية، واستثنت من الحضور كل عنصر طبي متواجد في أماكن عمل مهمة تؤثر على حياة المرضى”.

وتابع؛ “عقدنا عدة اجتماعات بمشاركة فروعها وتم الاتفاق على تكليف نقباء البلديات بمخاطبة مديريات الأمن لأخذ الإذن وحماية التظاهرات، وتحديد المكان وساعة الانطلاق، وإعطاء العلم للخدمات الصحية والمستشفيات”.

وأردف أنه “تم الاتفاق على إصدار بيان موحد يشمل جميع المطالب وتحديد سقف زمني للحكومة للرد”.

وختم موضحًا أنه “في حال لم تستجب الحكومة بالمدة المحددة ستعلن النقابة الاعتصام وتحدد المستهدفين من الاعتصام وتتخذ ما يلزم لحماية عناصرها وإبلاغ كل السلطات المعنية”.