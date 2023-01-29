طقس ليبيا: أمطـار وتبــروري متوقـعة ما بين جيـدة إلى غزيـرة خلال الـ48 ساعـة القادمة

كشف خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن اخر التطورات الجوية في البلاد مع اقتراب وصول المنخفض الجوي .

وبحسب تقرير للخبراء فإن السحب تتكاثر من اواخر هذه الليلة على المناطق الساحلية ومتوقع امطار يوم الغد الاثنين والثلاثاء تكون احيانا رعدية على طول المناطق الساحلية وتتعمق بعد ظهر الغد لبعض مناطق الدواخل .

وتكون الامطار خفيفة إلى متوسطة على اغلب المناطق الساحلية .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تكون الامطار تكون جيدة إلى غزيرة تتركز غدا بالساحل من طرابلس حتى مصراتة ، ولاحقا حتى سرت .

كما اشار التقرير إلى أن الامطار تكون متوسطة إلى غزيرة بسهل بنغازي والجبل الاخضر خاصة غربه.

وتوقع التقرير أن تصحب هذه الامطار خلايا رعدية مع احتمال تساقط زخات التبروري ببعض المناطق .

وبحسب التقرير الكميات المنتظرة بين 5-20 ملم ، ربما ببعض المناطق تصل 35ملم .

وتوقع التقرير ايضا رياح نشطة على مناطق الشمال بالاخص الخليج وساحل بنغازي تتجاوز 50 كلم/ساعة .