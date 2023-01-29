ميدل إيست أونلاين: حكومة الدبيبة استغلت زيارة “رئيسة وزراء إيطاليا” لإضفاء شرعية على وجودها

أكد موقع ” ميدل إيست أونلاين ” أن، حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية سعت لاستغلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لإضفاء شرعية على وجودها في ظل مواقف عربية ودولية متباينة بشأنها.

وأضاف الموقع في تقرير له أن، مقاطعة عدد من الدول العربية وزراء الخارجية العرب في طرابلس كان قد تسبب في إحراج كبير لحكومة الدبيبة. ولفتت إلى أن الاتفاق الليبي الإيطالي سيزيد من تعميق الأزمة بين حكومة الدبيبة ومعارضيها.

وأشار إلى أن، قد يتم تقويض أي اتفاقات تُبرم في طرابلس بسبب الصراع الداخلي في ليبيا. وأضاف الموقع أن، ميلوني تريد من حكومة الدبيبة تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأكد أن، الدول الأوروبية تسعى بشكل متزايد لتبديل الغاز الروسي بإمدادات الطاقة من شمال أفريقيا وأماكن أخرى بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن، إيطاليا اتخذت زمام المبادرة بالحصول على الغاز من الجزائر، عبر مساعدة شركة الطاقة الحكومية سوناطراك على وقف تراجع الإنتاج ثم اتجهت إلى ليبيا.