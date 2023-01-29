لنقي: اتفاقية مؤسسة النفط وإيني الإيطالية تجارية ولا تتطلب اعتماد البرلمان

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد لنقي أن “الاتفاقية التي وقعت بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية كان يجب أن تتم في ظل وجود حكومة موحدة وليس في انقسام سياسي”.

وقال لنقي في تصريح صحفي، إن “الاتفاقية الموقعة هي اتفاقية تجارية ولا تتطلب اعتماد مجلس النواب عليها كونها من اختصاص السلطة التنفيذية”.

وأوضح أنه “يحق للسلطة التشريعية المطالبة بالاتفاقية ومراجعتها بندا بندا وطلب تعديل بعض البنود أو إيقافها في حال رأت أنها ضد المصلحة الوطنية وتخالف قوانين البلاد”.

وكانت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة، قد أصدرت بيانًا أكدت خلاله أن “الاتفاقية مع شركة إيني الايطالية تمت بالمخالفة لقانون النفط وقانون تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط لرفع حصة الشريك الأجنبي”.