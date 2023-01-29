دمرتها الحروب وأخرى للصيانة..وزير مواصلات الدبيبة (37) طائرة خارج الخدمة

العنوان – بنغازي

أكد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنيةمحمد الشهوبي، ان عدد الطائرات خارج الخدمة 37 طائرة لأسباب مختلفة.

وأوضح الشهوبي خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أن 15 طائرة للخطوط الليبية و8 طائرات للخطوط الأفريقية دُمرت بالكامل جراء الحروب.

وأضاف وزير المواصلات أن هناك ما يزيد عن 14 طائرة متوقفة وتحتاج إلى صيانة، إلى جانب وجود عدد من المشاكل الإدارية والفنية التي تؤثرا سلبا على انتظام عملها.

وأجرى الدبيبة زيارة تفقدية لوزارة المواصلات لمتابعة مشاكل النقل الجوي وأوضاع المطارات المحلية.

واستمع رئيس الوزراء إلى كافة التقارير والملاحظات التي قدمتها الشركات والصعوبات التي تواجهها.

وتابع خطة مصلحة الطيران المدني لمشروع التحول الرقمي لتطوير المصلحة التي تستمر 10 أشهر، وتهدف إلى إعادة إصدار شهائد النقل الجوي وتأهيل مفتشي الطيران المدني، وإنشاء قاعدة بيانات ومركز عمليات، باعتبار أن هذه الإجراءات ستساهم في رفع الحظر عن المطارات الليبية.

وشدد الدبيبة خلال كلمته، على ضرورة دعم القطاع الخاص في كل المجالات، ومنها الطيران، والاهتمام بكل العاملين بقطاع النقل الجوي مهما كانت الظروف، وتقديم خطة العمل للعام الجاري والتوصيات اللازمة لوضع حلول عملية وناجعة لحلحلة مشاكل النقل الجوي.

واعتبر رئيس الوزراء، تفعيل 7 مطارات محلية حالياً خطوة جيدة لمصلحة المطارات، مؤكدا ضرورة العمل لتفعيلها دوليا.

وأصدر الدبيبة، تعليماته لوزير المواصلات، بتقديم تصور مكتمل يُعرَض في مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع العاملين في مجال النقل الجوي ووضع خطة لإصلاح القطاع.