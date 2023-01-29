الشارف: مهمة مكاتب العمل في المناطق تأهيل الباحثين عن العمل وتأمين وظيفة لهم

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بحث وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة مع مديرا العمل والتأهيل الكفرة و أجخرة عقب تسليمهما مخصصات المكاتب دور المكاتب بالمناطق وتدريب الباحثين عن العمل على التخصصات النادرة في الداخل والخارج التي من شأنها أن تمكنهم من الحصول على وظيفة ملائمة في القطاعين العام والخاص.

واستمع الشارف خلال اللقاء إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل هذه المكاتب وأمكانية حلحلتها في المستقبل القريب مشددا على تقديم خدمات تليق بالمواطن الليبي والأجنبي بمكاتب العمل في نطاقها الجغرافي

مؤكدا على تقديم الدعم اللازم لمكاتب العمل بما يمكنها من القيام بدورها الحقيقي.