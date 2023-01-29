جنائي بنغازي يعلن ضبط الجناة في مقتل الشاب حمزة الخشمي

أخبارليبيا24 – أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي ضبط مرتكبي واقعة قتل المجني عليه المواطن حمزة خليفة الخشمي.

وـأوضحت أن بلاغًا ورد إلى مجموعة التحريات بالمستشفيات بإدارة التحري والاستدلال بالإدارة العامة عن وصول شخص إلى مستشفى الجلاء مصاب بعيار ناري يدعى حمزة خليفة الخشمي مواليد 1991سكان منطقة الصابري.

وذكرت الإدارة أنه على الفور تم إعداد محضر جمع معلومات وانتقل أعضاء إدارة التحري والاستدلال إلى مسرح الجريمة لسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات ومسح مكان الجريمة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة.

وأفادت أنه تم تحديد نوع ولون المركبة التي قامت بالرماية على المجني عليه، وتم تكليف فريق عمل بالتحري وجمع المعلومات حول المركبة الظاهرة في فيديو بمكان الواقعة و تم تحديد مكان تواجدها.

وأكدت الإدارة أنه بإعداد مربعات أمنية وانتشار أعضاء التحريات حول مكان تواجد المركبة وبعد تحرك المركبة المشتبه بها تم ضبطها ومن على متنها وهو شخص يدعى م ن خ .

وأوضحت أنه تم الانتقال به إلى مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي، وبالإستدلال معه من قبل مأمور الضبط القضائي اعترف أن الشخص الذي قام بالرماية على المجني عليه هو المدعو ا ن خ الذي كان معه بالمركبة وتم تحديد مكان تواجد المدعو.

وأشارت الغدارة إلى أنه تم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان تواجد المتهم الثاني وعند محاولة ضبطه قاوم أعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي إلا أنه تم ضبطه وضبط أداة الجريمة والانتقال به إلى مقر الإدارة.

وكشفت أنه وبالاستدلال معه وتوجيه الاتهام إليه اعترف بما نسب إليه وقيامه بالرماية على المجني عليه المواطن حمزة الخشمي، بواسطة سلاح ناري بندقية نوع كلاشن كوف.

وأكدت الإدارة أنه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإيداع المشتبه فيهم بالحجز القانوني وتم تحريز أداة الجريمة وأحيلت أوراق القضية إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.

وقتل الشاب حمزة الخشمي بعد أن تعرض لوابل من الرصاص عندما كان متواجدًا في سيارته في منطقة الصابري، حيث تم استهدافه بسلاح ناري نوع كلاشن كوف.

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