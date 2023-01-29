وزير الخارجية الأميركي: الحفاظ على وحدة ليبيا لن يتحقق إلا بالانتخابات

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن «الحفاظ على وحدة ليبيا لن يتحقق إلا بالانتخابات التي تعبر عن الشعب»، مشددًا على «الحاجة لحكومة واضحة وشرعية تمثل الشعب الليبي» تأتي عبر الاستحقاق الديمقراطي.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع قناة «العربية»، إن الولايات المتحدة تدعم في الوقت الراهن «الحاجة إلى التوجه نحو الانتخابات بحيث تكون هناك حكومة شرعية وواضحة تعكس طموحات الشعب الليبي».

وأشار بلينكن إلى أن الانتخابات هي ما يريده الشعب الليبي وكذلك الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «الذي سيتوجه لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، معتبرًا أن هذه النتيجة مهمة بحيث نجد الوحدة داخل البلاد».

ويشار إلى أن بلينكن وصل مساء اليوم إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وكبار المسؤولين المصريين، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين وفي مقدمتها تطورات الأزمة في ليبيا وحشد الدعم للعملية الانتخابية، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.