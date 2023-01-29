القبض على مروج للمخدرات بمدينة طبرق

تمكن أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنطقة الشرقية وبالتعاون مع أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات طبرق من القبض على شخص من سكان حي الأندلس بمدينة طبرق يمتهن ترويج المواد المخدرة نوع حشيش وكوكايين من داخل منزله ويعتبر من أخطر مروجي المخدرات داخل المدينة.

وقالت داخلية الوجدة إن المتهم قبض عليه متلبساً بعد محاولته مقاومة رجال الأمن محاولاً الفرار وعثر بداخل منزله على ما يقارب 23 قطعة من مخدرة الحشيش وما يقارب ربع كيلو جرام من مادة مخدر الكوكايين، كما تم ضبط عدد 50 قطعة أخرى من مخدر الحشيش ومواد من مخدر الكوكايين داخل مركبته.

وضافت أنه بالاستدلال معه اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها، واتخدت الإجراءات القانونية وأحيل إلى النيابة العامة غرب طبرق من حيث الإختصاص.

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