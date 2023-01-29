رافائيل لوزون: لم أتسلم من القذافي أي رسائل لإيصالها لإسرائيل وعلى الليبيين التطبيع معها

صرح رئيس اتحاد يهود ليبيا، رافائيل لوزون أنه لم يتسلم من الزعيم الراحل معمر القذافي أي رسائل لإيصالها للحكومة الإسرائيلية.

وقال لوزون في مقابلة صحفية أن على الليبيين الآن أن يرتبوا أمورهم الداخلية ومن ثم يتجهوا للانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع مع إسرائيل.

واضاف لوزون أن هنالك تغيير في طريقة فهم الأمور وسط العديد من الليبيين وأنا أتلقى العديد من الرسائل الالكترونية بشأن رجوع اليهود.

واشار لوزون إلى أن جده شارك مع الثوار الليبيين في حربهم ضد المستعـمر الإيطالي، لكن هذا لم يشفع له بالبقاء في بلده.

ونوه لوزون إلى أن اليهود والأمازيغ هم أقدم سكان في ليبيا والعرب الذين جاؤوا من شبه الجزيرة العربية جاؤوا ليبيا بعد 600 ميلادية.

وقال لوزون أن اليهود كانوا جزء من الليبيين والدولة الليبية ويشتغلون ويدفعون الضرائب ولم تكن هنالك أي مشكلة.