ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات داخل طبرق

العنوان – طبرق

ضبط أعضاء مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنطقة الشرقية وبالتعاون مع أعضاء فرع طبرق أحد أخطر مروجي المخدرات داخل المدينة.

وذكرت وزارة الداخلية أنه تم القبض على المدعو “م . ط . ا” من سكان حي الأندلس بمدينة طبرق يمتهن ترويج المواد المخدرة نوع حشيش وكوكايين من داخل منزله ويعتبر من أخطر مروجي المخدرات داخل المدينة.

وأفادت أنه تم ضبطه متلبساً بعد محاولته مقاومة رجال الأمن محاولاً الفرار وعثر بداخل منزله على ما يقارب 23 قطعة من مخدرة الحشيش وما يقارب ربع كيلو جرام من مادة مخدر الكوكايين.

وأوضحت وزارة الداخلية انه كما تم ضبط عدد 50 قطعة أخرى من مخدر الحشيش ومواد من مخدر الكوكايين داخل مركبته.

وأضافت أنه بالاستدلال معه اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها، واتخدت الإجراءات القانونية وأحيل إلى النيابة العامة غرب طبرق من حيث الاختصاص.