المشري والسفير الهولندي لدى ليبيا يتفقان على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد

طرابلس 29 يناير 2023 ( وال ) – بحث سفير هولندا لدى ‎ليبيا دولف هوجوونينج اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

وبحسب ما نشره هوجوونينج – عبر حسابه بموقع تويتر – فقد اتفق الجانبان على أهمية عملية المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد بما يتماشى مع العدالة الانتقالية.

وأشاد السفير الهولندي خلال اللقاء بجهود مجلسي النواب والدولة في سبيل الاتفاق على القضايا العالقة في أقرب وقت ممكن. ( وال )

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