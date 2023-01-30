حكومة باشاغا تتفق مع شركة الكهرباء على استكمال المشروعات المتوقفة قبل الصيف

عقد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عوض البدري، اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة محمد المشاي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من مديري الإدارات بالوزارة والشركة بمقر الوزارة في بنغازي.

واتفقت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والشركة العامة للكهرباء، على ضرورة الإسراع باستكمال كل المشاريع المتوقفة قبل الذروة الصيفية وخاصة بالمنطقة الشرقية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على “فيسبوك”، إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة دور وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في دعم القطاع، ودور الشركة العامة والتنسيق مع الوزارة لمعالجة المشاكل الفنية سواء في نقل الطاقة الكهربائية أو توزيع الطاقة الكهربائية تفاديا لازدواج القرارات والإجراءات، وكذلك اتفاقات الربط مع دول الجوار.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي أكد دور وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والوزير عوض البدري في دعم الشركة ووضع خطط واسترتيجيات للنهوض بالقطاع، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة مبذولة لرفع مرتبات العاملين ومزايا يحتاجها العاملون يجب بذل كل جهد لتحقيقها.

وأشار المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى أن هناك اجتماعا سيعقد مع وزارة الكهرباء المصرية والشركات التابعة لها لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في إطار التعاون مع الدول الشقيقة.