الصول: بتوقيع اتفاقية “إيني”.. نُحمّل الدبيبة مسؤولية عواقب مخالفة القوانين والتشريعات

وصف عضو مجلس النواب علي الصول، اتفاقية الطاقة الموقعة بين ليبيا وإيطاليا، بأنها اتفاقية باطلة وغير قانونية.

وقال الصول، في تصريحات صحفية، إن “حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الشرعية، وبالتالي تعتبر الاتفاقية باطلة وما يترتب عليها فهو في حكم الباطل والغير قانوني، أما إيطاليا فهي تعمل على استغلال حالة الانقسام في السلطات التي تشهدها ليبيا لتنفيذ مصالحها”، محملا حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة مسؤولية عواقب مخالفة القوانين والتشريعات النافذة.

ووقعت اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية والتي تتضمن تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي، في حضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة ورئيسة الحكومة الإيطالية، جورجا ملوني، التي زارت طرابلس اليوم.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن تطوير الاتفاقية سيدخل استثمارات تتراوح قيمتها بين 7 و9 مليارات دولار إلى قطاع النفط الليبي، فضلا عن تحقيق صافي إيرادات للدولة يصل إلى 13 مليار دولار.

وأضافت، أن حجم احتياطيات النفط المؤكدة في القطعتين يبلغ 6 تريليونات قدما مكعبًا بسعة إنتاجية تقديرية تبلغ حوالي 750 مليون قدما مكعبة من الغاز يوميًا ولمدة 25 عامًا.

وأشارت إلى أن تطوير الاتفاقية هي الأولى من نوعها في ليبيا منذ ما يقارب من أكثر من ربع قرن وتعزز صعود الدولة الليبية مجددًا كأحد أبرز الدول المنتجة للطاقة حول العالم.