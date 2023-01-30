انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق الصحراوية

بنغازي 30 يناير 2023 (وال) – قال الناطق باسم مركز الأرصاد الجوية، محيي الدين رمضان، إن السحب تبدأ في التكاثف الليلة مع سقوط الأمطار على المنطقة الغربية التي تستمر إلى يوم الثلاثاء مع رياح متوسطة السرعة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأردف رمضان في تصريحات نقلتها فواصل، إنه في المنطقة الشرقية، ستتكاثف السحب مع سقوط أمطار ابتداءً من مساء الأحد مع رياح نشطة باردة، وانخفاض في درجات الحرارة يستمر إلى يوم الأربعاء.

وتنخفض درجات الحرارة في الجنوب الشرقي، بعد أن كانت مرتفعة اليومين الماضيين وتعود إلى معدلاتها الشتوية، مضيفا يوم الخميس ستستمر بقايا السحب في الظهور أحيانا وتساهم في هطول أمطار متفرقة، وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض.

ولفت الناطق باسم الأرصاد الجوية، إلى بقاء درجات الحرارة منخفضة في الشمال الشرقي، خاصة في المرتفعات والمناطق الصحراوية، وتصل إلى ما دون الصفر في بعض المناطق الصحراوية مع رياح نشطة بعض الشيء .

وشدد على أن أقل درجة حرارة سُجلت في هذا المنخفض الجوي هي 3 تحت الصفر في مدينة أوباري. ( وال – بنغازي)

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