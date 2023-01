قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه يتوقع تأثر مناطق شمال شرق ليبيا، اليوم الاثنين، برياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

وأضاف المركز، خلال نشرة توضيحية، بأن الرياح قد تتراوح سرعتها ما بين 50 إلى 60 كيلومترا / ساعة، وفق النشرة.

هذا، وحذر المركز الصيادين من اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى 3 أمتار، بحسب المركز.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

