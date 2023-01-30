الشحومي: الاتفاقية الليبية الإيطالية ستكون لها آثار إيجابية شريطة أن تنفذها حكومة تحظى بالشرعية

الوطن| رصد

كشف الخبير المالي ومؤسس سوق الأوراق المالية “سليمان الشحومي”، عن أن اتفاقية الطاقة التي وُقعت بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، ليست اتفاقية جديدة، إنما هي تعديل لاتفاقية قديمة تم توقيعها في عام 2008.

الشحومي وفي تصريحات صحفية، قال إن الاتفاقية ستكون لها آثار إيجابية إذا ما تمت المباشرة في تنفيذها فعلياً على صعيد إعادة توجيه الاستثمار العالمي في القطاع النفطي الليبي، خاصة في ظل الحاجة لتزويد أوروبا بمصادر غاز مستقرة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن هذا يجب أن يكون في إطار حكومة تحظى بالشرعية والموثوقية من قبل كل الليبيين.

وأوضح الشحومي أن التعديل في شروط الاتفاقية بين ليبيا وإيطاليا، تم بناء على طلب الطرف الثاني في إشارة إلى شركة إيني، مشيراً إلى أنه إذا لم يكن التعديل في صالح إيطاليا لما طالبت به.

وبشأن الاكتشافات، تابع الشحومي أنها قديمة جداً وتمت في إطار الاتفاقية القديمة، ولكن إيني تلكأت في تطويرها إلى حين تعديل الاتفاقية، مضيفاً أنه لربما يكون المبرر الحقيقي لتلكئها سابقاً هو انخفاض أسعار الغاز في ذلك الوقت وليس الأحداث السياسية في ليبيا، فضلاً عن وجود بدائل أخرى لديها في مناطق أخرى ذات أولوية.