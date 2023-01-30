وزير العمل والتأهيل يناقش الصعوبات التي تواجه مكاتب الكفرة واجخرة

ناقش وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف أرحومة، اليوم الأحد، مع مديري مكاتب العمل والتأهيل بالكفرة واجخرة؛ سير العمل بها، خاصة بعد تسلمها المخصصات المالية لتوفير احتياجاتها الضرورية.

واستعرض الاجتماع دور مكاتب العمل والتأهيل في تدريب الباحثين عن العمل في الداخل والخارج، لتمكينهم من الحصول على وظائف ملائمة في القطاعين العام والخاص.

وشدد وزير العمل والتأهيل على مسؤولي المكاتب بضرورة تقديم خدمات تليق بالمواطن الليبي، كلّ في نطاقه الجغرافي، مؤكدا استمرار دعم الوزارة لهم بما يمكنهم من القيام بواجبهم على أكمل وجه.